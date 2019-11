Motorola RAZR compare in render ad alta risoluzione e in una foto dal vivo

L'hype per il nuovo Motorola RAZR è alle stelle tra gli appassionati di smartphone: dopo i primi render trapelati qualche giorno fa, il dispositivo pieghevole del brand gestito da Lenovo è tornato a farsi vedere in alcune immagini ad alta risoluzione. Inoltre, un tester si è anche fatto trovare con in mano un prototipo dello smartphone.

In particolare, come riportato anche da GSMArena e PhoneArena, il solito leaker Evan Blass, meglio noto come Evleaks, ha pubblicato sul suo profilo Twitter le immagini che potete vedere in calce alla notizia. Stando a queste ultime, sembrano essere confermati tutti i rumor emersi in precedenza. I render ritraggono infatti un Motorola RAZR con uno schermo interno pieghevole e un display esterno ridotto che però dovrebbe comunque consentire di utilizzare diverse funzionalità dello smartphone (come la gestione delle notifiche e l'utilizzo della fotocamera). Oltre a questo, sembra che nella parte inferiore dello smartphone ci sia un pulsante fisico: che si tratti di un tasto Home con sensore per le impronte integrato?

In ogni caso, tutto fa pensare che il brand di Lenovo voglia ricalcare in stile moderno il design "a conchiglia" dello storico RAZR V3, che ormai ha alle spalle 15 anni. Parlando di caratteristiche tecniche, Motorola RAZR dovrebbe montare uno schermo interno flessibile da 6,2 pollici con risoluzione di 2142 x 876 pixel, uno schermo esterno da 2,7 pollici con risoluzione di 800 x 600 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 710, 4/6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna e una batteria da 2730 mAh con supporto alla ricarica rapida da 27W. Le colorazioni dovrebbero essere tre: bianco, nero e oro.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, si vocifera di un possibile costo di 1500 euro. L'annuncio dovrebbe avvenire il 13 novembre 2019, visto che recentemente sono stati spediti alcuni inviti alla stampa internazionale che riportano quella giornata.