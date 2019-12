Motorola RAZR con eSIM ufficiale in Italia tramite TIM

Dopo l'annuncio avvenuto a novembre 2019, lo smartphone pieghevole Motorola RAZR sta finalmente per arrivare in Italia. In particolare, il dispositivo si potrà acquistare tramite l'operatore telefonico TIM.

Infatti, quest'ultimo è l'unico ad aver ufficialmente lanciato per tutti l'eSIM in Italia e quindi era evidente il fatto che potesse nascere una collaborazione tra le due aziende, visto che Motorola RAZR dispone unicamente dell'eSIM e non ha slot per le SIM fisiche.

Lo smartphone sarà acquistabile nel nostro Paese a partire da gennaio 2020. Il prezzo è fissato a 1599 euro, ma sarà possibile portarsi a casa il dispositivo anche pagandolo 39 euro al mese per 30 mesi e "versando" un contributo iniziale pari a 299 euro. Le vendite saranno aperte sia nei negozi TIM che attraverso il sito ufficiale dell'operatore.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Motorola RAZR monta uno schermo interno flessibile da 6,2 pollici con risoluzione di 2142 x 876 pixel, un pannello esterno da 2,7 pollici con risoluzione di 800 x 600 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 710, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 2510 mAh con supporto alla ricarica da 15W. Le colorazioni disponibili essere tre: bianco, nero e oro. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo alla nostra prova di Motorola RAZR.