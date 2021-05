Motorola RAZR, prezzo crollato: il pieghevole costa come uno smartphone classico

Nella mente di molti utenti, gli smartphone pieghevoli sono dei dispositivi arrivati da poco e ancora particolarmente costosi. In realtà, è bene sfatare questo "mito", visto che siamo quasi arrivati a metà 2021 e la situazione sta iniziando a cambiare. Per analizzare la situazione, prendiamo in esame il foldable Motorola RAZR.

Ebbene, quest'ultimo è attualmente in offerta su Amazon Italia, nella sua variante "brandizzata" TIM, a un prezzo di 616 euro tramite rivenditori. D'altronde, si tratta di uno smartphone annunciato per l'Italia a fine 2019, che originariamente costava 1599 euro. In parole povere, non solo sono ormai passati anni dall'approdo dei primi smartphone pieghevoli nel nostro Paese (quindi non sono più poi così tanto "nuovi"), ma adesso i costi di quei primi foldable si stanno facendo interessanti. In particolare, come potete notare, quello di Motorola RAZR è essenzialmente crollato nell'ultimo periodo.

Ovviamente, non fraintendeteci: gli smartphone pieghevoli all'uscita dispongono ancora oggi di un prezzo non di poco conto e quindi siamo ancora lontani da un mercato "per tutte le tasche". Tuttavia, di fatto nel 2021 è possibile acquistare un foldable a un prezzo simile a quello di molti altri smartphone "classici". Per intenderci, Samsung Galaxy S20 FE 4G, considerato come un dispositivo che si pone a metà tra la fascia media e alta del mercato, in Italia ha un prezzo consigliato di 669 euro.

Insomma, la situazione inizia a farsi intrigante, anche se per il momento si tratta di modelli non esattamente di recente uscita. Tuttavia, abbiamo già visto quanto accaduto con gli smartphone 5G, che ormai si trovano senza problemi sotto i 200 euro anche al lancio. Non resta che attendere che anche i pieghevoli effettuino lo stesso "percorso", anche se chiaramente in questo caso ci vorrà probabilmente più tempo. In ogni caso, i primi segnali ci sono.