Motorola Razr, Redmi Note 9 e Xiaomi Mi Band 5 tra le offerte del giorno Unieuro

Anche in giornata odierna, si rinnovano le offerte del giorno di Unieuro, che scadranno alla mezzanotte di oggi martedì 11 Maggio 2021. Tra le promozioni troviamo lo Xiaomi Mi Band 5, ma anche un'ampia gamma di smartphone a marchio Xiaomi ed Oppo.

Mi Smart Band 5 di Xiaomi, nello specifico, può essere acquistato a 27,99 Euro, il 30% in meno rispetto a 39,99 Euro di listino.

Sempre restando in ambito Xiaomi, ma guardando agli smartphone, lo Xiaomi Mi 10T Pro 5G è disponibile a 449,90 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 449,90 Euro imposti dal produttore, mentre il Redmi Note 9 è disponibile a 159,90 Euro: anche in questo caso la riduzione è del 30% se si tiene conto che di listino costa 229,90 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G, brandizzato TIM, invece, passa a 219,90 Euro, 80 Euro in meno dai 299 Euro di listino.

Fronte Oppo, invece citiamo la promozione sull'Oppo A54 5G a 229,99 Euro, mentre l'Oppo A15 passa a 119,99 Euro.

Tra gli altri marchi in promozione citiamo l'ASUS ZenFone 7 a 479,90 Euro, mentre il Motorola Razr con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage può essere acquistato a 699 Euro.

La lista completa delle offerte del giorno è disponibile a questo indirizzo.