Motorola RAZR: prima rottura per il display flessibile, dopo una settimana d'utilizzo

Primi problemi per il nuovo Motorola RAZR pieghevole. Quest'oggi il sito web Inputmag ha pubblicato un articolo in cui evidenzia un grave problema al telefono: lo schermo infatti si sarebbe rotto e staccato dopo una sola settimana di utilizzo.

Nella lunga analisi il redattore sottolinea che "il display del Razr era in perfette condizioni questa mattina e pomeriggio. Ho anche fatto una foto per un amico alle 12:18 senza rilevare alcun danno. Durante il mio viaggio in treno di 45 minuti dal Queens a Manhattan, che è partito alle 15:18, il display del Razr si è squarciato. Non ho idea di cosa sia successo, ma posso promettervi che non è caduto o sbattuto. Il telefono è stato chiuso nella tasca anteriore dei jeans per tutto il tempo e non è visibile nessun tipo di danno sulla scocca. E no, i miei jeans non sono molto stretti".

Inputmag osserva anche che il problema potrebbe essere causato dall'improvviso cambio di temperatura, che potrebbe aver portato al distacco dell'adesivo dello schermo.

Motorola non ha commentato la questione, ma sicuramente rilascerà qualche comunicato a riguardo per fare lumi sulla questione. Purtroppo per il redattore però il Motorola RAZR è praticamente impossibile da riparare in casa, ecco perchè probabilmente sarà costretto a rimandarlo al produttore.