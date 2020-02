Motorola RAZR e rotture del display, il produttore tranquillizza gli utenti

Qualche giorno fa abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa alla prima rottura del display di Motorola RAZR, lamentata dai redattori di Input dopo una sola settimana di utilizzo. E' arrivata la risposta della società controllata da Lenovo, che ha voluto tranquillizzare gli utenti.

Motorola ha affermato che "abbiamo piena fiducia nel display del Razr e non ci aspettiamo che i consumatori lamentino peeling durante il normale utilizzo. Come parte del processo di sviluppo, Razr è stato sottoposto a test a temperature estreme. Come qualsiasi altro cellulare, Motorola consiglia di non tenere lo smartphone a temperature inferiori ai -20 o superiori a 60 gradi Celsius. Se i consumatori dovessero riscontrare guasti al dispositivo dovuti alle condizioni meteorologiche durante l'utilizzo normale e non a causa di abusi o usi impropri, garantiamo la copertura dalla garanzia standard".

Sostanzialmente quindi la società ha voluto ribadire che il sollevamento del display non dovrebbe verificarsi se si usa lo smartphone in maniera normale. Interessante anche la parte sui test effettuati a temperature estreme, che hanno permesso agli ingegneri di escludere che l'esposizione al caldo o al freddo possa provocare il sollevamento del pannello.

Nell'articolo, Input aveva ipotizzato che i problemi fossero dettati proprio dall'esposizione a temperature variabili, in quanto il redattore l'aveva tenuto in tasca durante un viaggio.