Motorola RAZR, scoperto il primo easter egg: si può attivare l'interfaccia del 2004!

Dopo l'annuncio ufficiale, torniamo a parlare dello smartphone pieghevole Motorola RAZR. Ebbene, i primi recensori esteri hanno già potuto mettere le mani sul dispositivo e, con grande stupore, hanno scoperto il primo easter egg.

Infatti, come riportato da The Verge e SlashGear, il nuovo smartphone del brand di Lenovo implementa una modalità chiamata Retro RAZR che attiva una schermata che simula l'interfaccia dell'originale cellulare RAZR del 2004. Come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia, il risultato finale sembra essere veramente ottimo.

La modalità in questione si può attivare attraverso un toggle rapido, ma quest'ultimo non è presente di default e va "aggiunto manualmente" tramite la modifica della tendina delle notifiche. Insomma, Motorola ha "nascosto" questa funzionalità nei meandri del sistema operativo, probabilmente per dare all'utente un effetto sorpresa.

Da sottolineare il fatto che la schermata Retro RAZR funziona davvero: facendo tap sulle varie icone si aprono veramente le applicazioni Android installate sullo smartphone. Inclusi nel pacchetto anche i suoni originali, la rubrica, la schermata per effettuare le telefonate e l'animazione che viene visualizzata all'accensione. Insomma, gli utenti più "nostalgici" potrebbero veramente pensare di mantenere questo tema (nonostante le ovvie limitazioni).

Una bella chicca che sicuramente farà felice i possessori del cellulare originale. Vi ricordiamo che Motorola RAZR arriverà in Italia il 4 dicembre 2019 a un prezzo di 1599 euro.

Crediti immagini: The Verge, SlashGear (copertina).