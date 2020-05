Motorola RAZR, sorpresa: due smartphone pieghevoli al prezzo di uno in USA

Vi ricordate di Motorola RAZR, lo smartphone pieghevole che ha fatto parlare molto di sé per via del suo iconico form factor? Ebbene, negli Stati Uniti d'America è stata avviata un'offerta che possiamo definire "insolita".

Infatti, stando anche a quanto riportato da Engadget e come potete vedere sul sito ufficiale di Motorola USA, il brand ha deciso di attivare la promozione "prendi due, paghi uno". Infatti, a fronte dell'acquisto di uno smartphone Motorola RAZR al prezzo di 1499,99 dollari, gli utenti statunitensi possono portarsi a casa una seconda unità del dispositivo. Si tratta di una situazione atipica, dato che raramente abbiamo visto una promozione del genere, soprattutto per uno smartphone di questo tipo.

A questo punto, non sono poche le persone che, attraverso i social network, stanno iniziando a parlare di "flop". D'altronde, si tratta di un dispositivo molto particolare, dato che è uno dei primi pieghevoli, dispone di un costo che secondo molti è elevato e non è stato accolto nel migliore dei modi dalla critica. Inoltre, in seguito al lancio, sono arrivate diverse "batoste", dalle difficoltà in termini di riparazione alla questione delle rotture del display.

Insomma, Motorola RAZR non sembra aver colto nel segno. Il fatto che lo smartphone, che è uscito da pochi mesi anche negli USA, disponga già di una promozione "prendi due, paghi uno" non fa altro che alimentare le già forti sensazioni precedenti in merito alle effettive vendite del dispositivo.