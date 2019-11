Motorola RAZR trapela online a poche ore dall'annuncio ufficiale

Dopo i rumor di qualche settimana fa, Motorola RAZR è ormai praticamente una realtà. Infatti, il brand di Lenovo dovrebbe svelare lo smartphone pieghevole nella giornata odierna (o forse in quella di domani, dipende dal fuso orario, non è stato dichiarato un orario preciso).

Tuttavia, nel frattempo il dispositivo è trapelato online. Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, Motorola RAZR ha ricevuto la certificazione FCC e quindi sono state pubblicate online delle foto reali dello smartphone, che potete vedere in calce alla notizia. Da queste ultime sembra che il dispositivo disponga di una porta USB Type-C, ma che venga a mancare il jack audio da 3,5mm per le cuffie.

Per il resto, sembrano essere confermati tutti i rumor emersi durante l'ultimo periodo. Motorola RAZR dovrebbe disporre di uno schermo interno pieghevole e di un secondo display esterno che dovrebbe consentire di gestire le notifiche e utilizzare la fotocamera. Inoltre, a quanto pare nella parte inferiore dello smartphone c'è un pulsante fisico: che si tratti di un tasto Home con sensore per le impronte integrato?

In ogni caso, la volontà di Motorola sembra essere quella di ricalcare in stile moderno il design "a conchiglia" del RAZR V3, storico smartphone che ormai ha alle spalle 15 anni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Motorola RAZR dovrebbe montare uno schermo interno flessibile da 6,2 pollici con risoluzione di 2142 x 876 pixel, un pannello esterno da 2,7 pollici con risoluzione di 800 x 600 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 710, 4/6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna e una batteria da 2730 mAh con supporto alla ricarica rapida da 27W. Le colorazioni dovrebbero essere tre: bianco, nero e oro. Il prezzo potrebbe aggirarsi sui 1500 euro.

Questi leak e rumor verrano confermati? Staremo a vedere, a quanto pare l'annuncio è imminente.