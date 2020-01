Motorola RAZR: ufficiale la data di lancio in Italia dello smartphone pieghevole!

Dopo innumerevoli rinvii e indiscrezioni che non sono state confermate, finalmente Motorola Italia ha annunciato ufficialmente in modo definitivo la data di lancio nel nostro Paese dell'atteso smartphone pieghevole Motorola RAZR.

Ebbene, come confermato da Motorola in una nota, il dispositivo, che ricordiamo essere compatibile solamente con l'eSIM, verrà venduto in Italia a partire dal 6 febbraio 2020 tramite TIM a un prezzo di 1599 euro (da marzo 2020 lo smartphone sarà acquistabile anche attraverso altri canali di vendita). Non mancherà la possibilità di portarsi a casa Motorola RAZR a rate: bisognerà sborsare 39 euro per 30 mesi e un contributo iniziale pari a 299 euro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica del pieghevole, ricordiamo che Motorola RAZR monta uno schermo interno flessibile da 6,2 pollici con risoluzione di 2142 x 876 pixel, un pannello esterno da 2,7 pollici con risoluzione di 800 x 600 pixel, un processore Qualcomm Snapdragon 710, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna e una batteria da 2510 mAh con supporto alla ricarica da 15W. Per tutte le informazioni del caso sul dispositivo, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Motorola RAZR.

Qualche giorno fa Motorola ha anche rilasciato alcune indicazioni su come si deve trattare lo smartphone pieghevole. Ricordiamo che Motorola RAZR è il secondo smartphone pieghevole ad arrivare in Italia: il primo è stato Samsung Galaxy Fold (che è approdato nel nostro Paese il 16 dicembre 2019).