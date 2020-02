Motorola risponde a CNET e pubblica un nuovo test di resistenza della cerniera del Razr

Ha fatto molto discutere il test alla cerniera di Motorola Razr pubblicato da CNET, secondo cui il nuovo dispositivo della società americana si fermerebbe a 27mila piegature prima di perdere colpi. Motorola ha risposto alla testata ed ha pubblicato un proprio test di resistenza.

In una dichiarazione rilasciata a The Verge, condita dal filmato visualizzabile in apertura, un rappresentante di Motorola afferma che il Razer ha fallito il test di CNET in quanto "il FoldBot di SquareTrade non è progettato per testare il nostro dispositivo".

Nella breve spiegazione si legge che "qualsiasi test eseguito utilizzando da questa mattina esercita uno stress eccessivo sulla cerniera e non consente al telefono di aprirsi e chiudersi come previsto, il che rende il test impreciso. La cosa importante è ricordare che il Razer è stato sottoposto a numerosi test di di durata durante lo sviluppo ed il CNET non è indicativo di ciò che i consumatori sperimenteranno quando utilizzeranno il Razr nel mondo reale. Abbiamo piena fiducia nella durabilità della cerniera".

Nel video Motorola afferma che il Razr è progettato per "chiudersi per anni", a differenza di quanto emerso a seguito del test di CNET che aveva messo sotto stress anche la cerniera del Galaxy Fold di Samsung.