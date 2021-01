Motorola risponde a Xiaomi Mi Air Charge: la ricarica wireless del futuro

In seguito all'annuncio da parte di Xiaomi di Mi Air Charge, Motorola ha deciso di "rispondere" annunciando la sua visione della tecnologia di ricarica wireless del futuro. Infatti, l'iconico brand ha ufficializzato il sistema chiamato, a quanto pare, Motorola One Hyper.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da SlashGear, quest'ultimo si basa su un concept simile a quello di Xiaomi che ha fatto molto parlare di sé online in questa giornata del 29 gennaio 2021. Per i meno informati, i produttori di smartphone stanno cercando di realizzare un sistema di ricarica wireless in grado di caricare a distanza i dispositivi presenti, ad esempio, in una certa stanza.

Tuttavia, questo tipo di ricarica va oltre, dato che a quanto pare è in grado anche di oltrepassare gli ostacoli. Ne consegue che l'utente può potenzialmente continuare a utilizzare lo smartphone all'interno della propria abitazione, anche camminando, mentre il dispositivo continua a caricarsi. In questo caso i video emersi online descrivono l'idea alla base meglio di mille parole, quindi vi consigliamo di dare un'occhiata a quanto pubblicato a corredo della notizia.

Nel caso di Motorola, il sistema One Hyper è in grado di caricare i dispositivi fino a 100 centimetri di distanza, mentre il concept di Xiaomi sembra andare oltre. In entrambi i casi sembra esserci il supporto alla ricarica a più smartphone simultaneamente. In ogni caso, l'arrivo di questa tecnologia potrebbe dare una bella scossa al modo in cui utilizziamo i dispositivi mobili all'interno delle nostre abitazioni e, perché no, in luoghi come gli uffici.

Tenete bene a mente tuttavia che per il momento ci sono solamente dei teaser. Non è infatti ancora chiaro quando questa tecnologia sarà pronta per l'arrivo sul mercato. Inoltre, ci sono varie questione da analizzare per bene, ad esempio la velocità di ricarica (nel caso di Xiaomi si fa riferimento a 5W). Insomma, staremo a vedere.