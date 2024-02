Motorola, sconti su tanti smartphone da Unieuro, Amazon ed Expert

Motorola conclude questo febbraio 2024 con una serie di sconti molto interessanti su un’ampia gamma di smartphone della gamma Moto, che da Unieuro, Mediaworld ed Amazon possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Da Unieuro, il Motorola Moto G14 nella variante con 128 gigabyte è disponibile a 109,99 Euro, in calo di 40 Euro rispetto ai 149,99 Euro di listino. La promozione sarà disponibile fino al 29 Febbraio 2024 prossimo. In sconto dalla catena di distribuzione troviamo anche il Motorola Moto G84 che è disponibile a 249,90 Euro piuttosto che 269,90 Euro.

Passando ad Amazon, segnaliamo anche lo sconto sul Motorola Edge 30 Neo, che sarà disponibile a 199 Euro piuttosto che 299,90 Euro fino al prossimo 25 Febbraio 2024, lo stesso giorno in cui scadrà la promozione sul Motorola Moto G84 nella colorazione viva magenta che è disponibile a 229 Euro piuttosto che 299 Euro.

Infine, segnaliamo l’offerta sul Motorola Moto G24, a 139 Euro fino al 6 Marzo 2024 da Expert, nell’ambito dell’ultimo volantino.

Per tutte le informazioni sulla data di scadenza delle promozioni, vi rimandiamo direttamente alle pagine dei singoli prodotti sulle varie catene di distribuzione, con i relativi dettagli sulla data di consegna

