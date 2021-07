Motorola è la sorpresa del mercato smartphone di questo trimestre: che vendite!

Recentemente abbiamo parlato del sorpasso di Apple da parte di Xiaomi nel mercato smartphone durante il secondo trimestre del 2021, ma altri dati raccolti dalla società di ricerca Omdia parlano di risultati positivi anche per un altro brand cinese in particolare: Motorola.

Stando all’analisi del team di ricercatori Omdia, nel Q2 2021 sono state spedite 299,1 milioni di unità di smartphone per un aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo nell’anno scorso. Tra 2020 e 2021, Samsung ha mantenuto la sua posizione in vetta alla classifica con 57,3 milioni di unità spedite e una quota di mercato del 19%, come abbiamo visto anche nell’articolo dedicato agli utili registrati nel trimestre. La scommessa ora è su Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, attesi per il lancio l’11 agosto prossimo.

Al secondo posto c’è Xiaomi con 49,9 milioni di unità spedite e l’aumento record del 72,9% registrato nonostante il calo nella produzione: questa crescita è dovuta sorprendentemente dal mercato europeo e non dal mercato cinese, anche se in ambedue i casi il fattore che l’ha comportata è il crollo di Huawei. A proposito di Huawei, ora la società di Shenzhen si trova all’ottavo posto nella classifica, avendo registrato un calo Quarter-on-Quarter del 33,3% e un calo Year-on-Year del 74,6%.

Al terzo posto c’è invece Apple con una quota di mercato del 14% e 42,9 milioni di unità spedite tra aprile e giugno, per un aumento del 7,5% su base annua, seguita da OPPO con 32,5 milioni di smartphone venduti e Vivo con 31,6 milioni di unità, brand che hanno giovato entrambi della scomparsa di Huawei e della loro conseguente espansione in Europa.

Il brand che ha registrato la crescita più elevata Year-on-Year è Realme, con un aumento del 174,5% e 11,4 milioni di unità vendute, però la vera sorpresa è Motorola: il brand cinese ha visto una crescita delle spedizioni del 42,8% nel secondo trimestre e del 79,2% nei primi sei mesi dell'anno a 23,2 milioni di unità, questo grazie alla sua attenzione verso i dispositivi 5G più accessibili sul mercato.

Ora sarà interessante vedere quali risultati registrerà nel corso dei prossimi due trimestri con la gamma Motorola Edge 20 presentata oggi: sarà un successo anche nel loro caso? Staremo a vedere.