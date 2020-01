Motorola spiega agli utenti come prendersi cura del RAZR pieghevole

Motorola, come fatto in passato anche da Samsung, ha diffuso un video in cui spiega agli utenti come prendersi cura del Razr pieghevole che è stato svelato qualche mese fa. Nel filmato di supporto presente in apertura, sono presenti diversi avvertimenti che mostrano come il dispositivo sia estremamente fragile e necessiti di una certa cura.

Innanzitutto, il produttore avverte gli utenti che è necessario mantenere lo schermo asciutto ed evitare liquidi, ma sconsiglia anche categoricamente l'uso di pellicole sul display. Ovviamente, viene anche posto l'accento sugli oggetti appuntiti, che potrebbero danneggiare il pannello. Per evitare danni, inoltre, gli utenti vengono invitati a chiudere il telefono prima di metterlo in tasca.

Come notato da The Verge, il produttore sottolinea anche che "piccole bolle e granuli sono normali" sullo schermo di plastica, nonostante gli sforzi portati avanti dagli ingegneri per ridurli al minimo e rendere la cerniera invisibile.

Si tratta di avvertimenti non certo scioccanti, ma che dimostrano come la tecnologia pieghevole sia ancora nelle fasi embrionali: i dispositivi devono essere maneggiati con estrema cura per evitare problemi.

Motorola ha preferito avvisare gli utenti preventivamente, soprattutto se si conta che lo smartphone avrà un costo di circa 1.500 Dollari. Samsung, poco prima del ritorno sul mercato del Galaxy Fold aveva fatto lo stesso.