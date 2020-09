Motorola, trapela in rete il G9 Plus: fotocamera da 64MP e super batteria da 5000 mAh!

Orange Slovakia ha accidentalmente svelato attraverso il proprio sito web quella che dovrebbe essere la new entry della linea G9 di Motorola, il G9 Plus che a quanto pare sarà presentato nelle prossime settimane. Il popolare leaker di WinFuture Ronald Quandt ha pubblicato su Twitter la scheda tecnica del dispositivo, e non mancano le sorprese.

Il telefono dovrebbe partire da un prezzo di 255 Euro e sarà caratterizzato da quattro fotocamere posteriori, con lente principale da 64 megapixel. Le novità però non finiscono qui in quanto, sempre secondo la scheda trapelata, il Motorola G9 Plus sarà caratterizzato da una super batteria da 5000 mAh, che garantirà un'autonomia importante.

La scheda tecnica è composta da un display 1080p da 6,81 pollici, 4 gigabyte di RAM, e 128 gigabyte di spazio di archiviazione, ovviamente espandibile attraverso microSD. Come sistema operativo il produttore dovrebbe installare Android 10.

Sempre tornando al comparto fotografico, sullo schermo dovrebbe essere presente un foro che ospiterà la fotocamera per i selfie, come spiegato da Evan Blass.

Motorola G9 Plus si aggiungerà al Moto G9 Play annunciato lo scorso mese di Agosto, che dovrebbe rappresentare la variante economica della linea grazie al prezzo europeo di 169,99 Euro. Non sono emerse informazioni sulla possibile data di presentazione e lancio.