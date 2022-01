Motorola sarà la prima a usare il SoC Snapdragon 8 Gen 2? Un leaker ne è certo

Motorola è un'azienda nota per la rapida adozione delle ultime tecnologie sui propri smartphone: ad esempio, Motorola Edge X30 è stato il primo smartphone con SoC Snapdragon 8 Gen 1. A quanto pare, la sussidiaria di Lenovo vorrebbe confermare questo trend con il suo prossimo device, che potrebbe essere il primo a montare uno Snapdragon 8 Gen 2.

Stando ad alcuni rumor, Snapdragon 8 Gen 2 arriverà già a maggio, solo sei mesi dopo il predecessore: ciò dunque potrebbe significare che molti smartphone in uscita nella seconda metà dell'anno monteranno il nuovo SoC proprietario di Qualcomm: tra questi ultimi potrebbe esserci il rumoreggiato Motorola Frontier, oppure un nuovo smartphone dell'azienda di proprietà di Lenovo.

Il rumor arriva direttamente dal noto leaker Digital Chat Station, che l'ha pubblicato sul sito di microblogging cinese Weibo. Secondo Digital Chat Station, Motorola sarà la prima a lanciare uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 2: tale smartphone ha il numero di modello SM-8475, che potrebbe corrispondere a quello di Motorola Frontier, la cui uscita dovrebbe essere programmata proprio per il secondo o il terzo trimestre del 2022.

Digital Chat Station ha anche spiegato che Snapdragon 8 Gen 2 non è ancora entrato in produzione, il che lascia pensare che il nuovo SoC di Qualcomm, insieme agli smartphone che lo utilizzeranno, arriverà solo nel 2022 inoltrato, come previsto già da altri leak.

Al momento, comunque, sappiamo con certezza che Qualcomm sta lavorando ad un nuovo Snapdragon di serie 8, che dovrebbe tuttavia apportare solo dei cambiamenti minori alla stabilità e alla potenza del predecessore, utilizzando il nodo produttivo a 4nm di TSMC. A quanto pare, infine, Qualcomm si starebbe affidando a TSMC per il suo nuovo chipset perché Samsung si sarebbe rivelata incapace di produrre le scorte di chip desiderate nei tempi richiesti da Qualcomm.