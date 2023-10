Forza Motorsport corre gratis tra le nuvole: tutte le novità su GeForce Now

Dopo avervene parlato a lungo nella nostra recensione di Forza Motorsport, il racing game di Microsoft continua a essere in primissimo piano per via del suo approdo anche sulla popolare piattaforma di cloud gaming di NVIDIA.

Ad annunciarlo è stata lo stesso team verde nel suo ultimo GFN Thursday, il secondo di ottobre 2023, con un ricco aggiornamento sui titoli in arrivo nel corso della terza settimana del mese.

Ecco l'elenco completo:

Forza Motorsport (Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 12/10)

(Nuovo lancio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass, 12/10) From Space (Nuovo lancio su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 12/10)

Hotel: A Resort Simulator (Nuovo lancio su Steam, 12/10)

Saltsea Chronicles (Nuovo lancio su Steam, 12/10)

Star Trek: Infinite (Nuovo lancio su Steam, 12/10)

(Nuovo lancio su Steam, 12/10) Tribe: Primitive Builder (Nuovo lancio su Steam, 12/10)

Lords of the Fallen (Nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store, 13/10)

Bad North (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Call of the Sea (Xbox, disponibile su Microsoft Store

For The King (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Golf With Your Friends (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Metro Simulator 2 (Steam)

Moonbreaker (Steam)

Narita Boy (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Rubber Bandits (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Sifu (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

(Xbox, disponibile su Microsoft Store) Star Renegades (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Streets of Rogue (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Supraland (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Supraland Six Inches Under (Epic Games Store)

The Surge (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Tiny Football (Steam)

Yes, Your Grace (Xbox, disponibile su Microsoft Store)

Ricordiamo che i titoli Xbox potranno essere eseguiti su GeForce NOW senza costi aggiuntivi se si ha anche un abbonamento al Game Pass. La migliore qualità, invece, potrà essere ottenuta tramite la sottoscrizione dell'abbonamento Ultimate, che mette a disposizione la potenza della RTX 4080 con Ray Tracing e DLSS per giocare in 4K ad alto framerate.