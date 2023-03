Le motoseghe non sono state inventate per la legna, ma per far nascere i bambini

Così come potrete aver letto dal titolo sì, le motoseghe sono state inizialmente concepite per far nascere i bambini, non per il taglio degli alberi. Ovviamente stiamo parlando di una versione più ridotta e meno aggressiva di quella usata per la legna, ma il primo concept è stato creato grazie alla medicina, non della silvicoltura.

Le origini dello strumento risalgono alla fine del XVIII secolo, quando due medici scozzesi di nome John Aitken e James Jeffray iniziarono a sperimentare strumenti chirurgici con una catena con denti seghettati per tagliare le ossa. La prima motosega moderna, però, venne inventata solo durante il XX secolo.

Il parto, prima della medicina moderna, era un evento rischioso e le complicazioni rischiavano di uccidere o il nascituro, o la madre, o entrambi. Prima dell'avvento del "taglio cesario", quando il bambino non poteva passare attraverso il canale del parto, i chirurghi ricorrevano a una procedura nota come sinfisiotomia.

Quest'ultima prevedeva la recisione dell'osso pelvico della madre per creare spazio sufficiente per il passaggio del bambino. Il medico in questo caso avrebbe dovuto far molta attenzione a non danneggiare i tessuti, ma doveva anche essere veloce a tagliare perché il tempo era contato (e non esisteva anestesia). Ed è qui che entra in gioco la motosega.

I due medici, John Aitken e James Jeffray, inventarono uno strumento chiamato "osteotomo" per tagliare più facilmente l'osso pelvico. L'immagine che potrete osservare in calce alla notizia (presa da Wikimedia) vi mostra un dispositivo con una catena dotata di denti seghettati con un manico su ciascuna estremità. Pensate che gli osteotomi sono ancora in uso oggi in varie applicazioni mediche, ma il loro aspetto è fondamentalmente differente rispetto a ieri.