Ecco a voi Motty, l'unico elefante ibrido conosciuto al mondo

Nello zoo di Chester, nel Regno Unito, nel lontano 1978, è nato un elefante davvero speciale, Motty. Questo piccolo pachiderma rappresenta l'unico esempio confermato di un ibrido tra un elefante africano e un elefante asiatico.

La sua nascita ha sorpreso molti, poiché sarebbe impossibile per queste due specie incontrarsi in natura, data la vasta distanza geografica che separa i loro habitat naturali su due continenti diversi (un po' come il primo ibrido tra un cane e una volpe).

Ma Motty non era solo speciale per la sua genesi, ma anche per le sue caratteristiche fisiche. Aveva le orecchie grandi e il corpo dell'elefante africano, ma possedeva anche cinque unghie sulle zampe anteriori e quattro su quelle posteriori, tipiche degli elefanti asiatici. Tuttavia, la vita di Motty non è stata facile.

Nato sei settimane prima del previsto, era estremamente sottopeso e ha richiesto cure veterinarie intensive fin dal primo momento. Purtroppo, solo dieci giorni dopo la sua nascita, Motty è deceduto a causa di una grave infezione da E. coli. Nonostante la sua breve esistenza, la creatura ha lasciato un segno indelebile nel mondo della zoologia.

Dopo la sua morte, si dice che il suo corpo sia stato conservato e attualmente si trova al Museo di Storia Naturale di Londra. La storia di questo pachiderma ci ricorda la meraviglia e la complessità della natura e delle specie che la abitano, e come a volte, contro ogni previsione, possano emergere storie davvero uniche e sorprendenti... come il befalo, l'ibrido tra mucca e bisonte.