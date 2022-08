Questo mountain biker ne è sicuro: 'Il mio Apple Watch mi ha salvato la vita'

Le storie di persone salvate dal proprio Apple Watch sono ormai sempre più comuni, specie nel caso degli sportivi estremi e degli anziani. Oggi, infatti, è proprio uno sportivo a raccontarci che il suo Apple Watch gli ha salvato la vita dopo una bruttissima caduta in bicicletta.

Il ventitreenne Ryan McConaughey ha infatti spiegato alla ABC News San Diego che il suo smartwatch gli ha permesso di salvarsi grazie ad una chiamata di emergenza ai soccorsi dopo che un brutto incidente in mountain bike lo ha paralizzato dal collo in giù. McConaughey ha spiegato che "non avrei mai immaginato che mi sarei trovato ad utilizzare Apple Watch per una chiamata che mi avrebbe salvato la vita".

Lo sportivo ha spiegato che, durante una corsa amatoriale in mountain bike a Spring Valley, in California, un incidente ha causato il ribaltamento della sua bicicletta, facendolo cadere e picchiare la testa a terra. Dopo aver ripreso i sensi, McConaughey spiega di non aver sentito alcun dolore, ma anche che la caduta aveva paralizzato il suo corpo dal collo in giù.

Poiché l'iPhone del ciclista si trovava nel suo zaino, irraggiungibile nelle condizioni in cui l'uomo si trovava, McConaughey ha chiamato i soccorsi con il suo smartwatch: dopo aver "svegliato" l'orologio con il comando "Hey Siri", lo sportivo lo ha usato per effettuare una chiamata ad un amico, spiegandogli dove si trovava e come raggiungerlo.

Successivamente, il ciclista ha anche allertato il 911 e la sua fidanzata, lasciandole un messaggio vocale sempre tramite Apple Watch per salutarla in caso non fosse sopravvissuto alla caduta. Fortunatamente, l'uomo è stato trovato prima che fosse troppo tardi e portato in elicottero in ospedale, dove ha subito una serie di interventi chirurgici d'urgenza.

Sfortunatamente, dopo la caduta a McConaughey è stata diagnosticata la tetraplegia, una paralisi di tutti e quattro gli arti dovuta all'incidente. Nonostante ciò, il ciclista ha spiegato che "quell'orologio mi ha salvato la vita, non c'è dubbio. Nessuno avrebbe potuto trovarmi in tempo".