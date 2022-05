Mouse e cuffie da gaming Razer in offerta su Amazon, risparmi fino 44%

Se ieri abbiamo trattato gli sconti del momento su mouse e tastiere da gaming Logitech, oggi cambiamo marchio ma rimaniamo nello stesso segmento di prodotti con mouse e cuffie da gaming Razer in offerta su Amazon. Vediamo nel dettaglio quali periferiche sono coinvolte in questa iniziativa.

Sconti Amazon su mouse e cuffie da gaming Razer

Razer DeathAdder V2 - Mouse da Gaming con Cablato Dalla Migliore Ergonomia Della Categoria, Optical Mouse Switch, Sensore Ottico Focus+ 20K con Cavo Speedflex: 49,99 Euro

Razer Naga Trinity Mouse da Gaming MMO, MOBA, FPS Modulare con 3 Pannelli Laterali Intercambiabili, Sensore Ottico 5G da 16 000 DPI, 19 Pulsanti Programmabili, Chroma RGB: 77,99 Euro

Razer Viper Ultimate con base di ricarica - Wireless Gaming Mouse che pesa solo 74g per PC/Mac (ultraleggero, ambidestro, cavo Speedflex, sensore ottico Focus+, illuminazione Chroma RGB) nero: 94,43 Euro

Razer Kraken X Cuffie Da Gioco Leggere per PC, Mac, Xbox One, PS4 e Switch con Imbottitura Fascia Per la Testa, Audio Surround 7.1, Nero: 46,03 Euro

Razer Kraken Gaming Headset Le Cuffie Cablate per Il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One + Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Verde: 49,99 Euro

Razer Kraken Ultimate Cuffie On-Ear da Gioco USB per PC e Switch Dock con Audio Surround, Microfono ANC e RGB Chroma, Nero (RGB Chroma): 99,99 Euro

A occuparsi della spedizione è sempre Amazon, mentre la vendita in alcuni casi limitati spetterà a negozi di terze parti; la consegna resta comunque garantita in un giorno e a costo zero per i clienti Prime. Mancano invece indicazioni sull’effettiva durata degli sconti. Pertanto, se siete interessati a una delle periferiche Razer proposte consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto.

Sempre su Amazon troverete poi anche due TV DVB-T2 a meno di 150 Euro.