Mouse e cuffie da gaming SteelSeries in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

In aggiunta agli sconti su monitor da gaming Samsung Odyssey ora attivi su Amazon, navigando tra le pagine dello stesso portale abbiamo individuato una serie di offerte su mouse e cuffie da gaming SteelSeries con tagli di prezzo fino al 43%; in alcuni casi si raggiunge anche il prezzo più basso di sempre!

Offerte Amazon su mouse e cuffie da gaming Steelseries

SteelSeries Prime - Prestazioni Esports Mouse di Gaming - Sensore ottico TrueMove Pro da 18.000 CPI - Switch ottici magnetici: 39,99 Euro

SteelSeries Aerox 5 Wireless Mouse da gaming - Ultra leggero 74 g - 9 pulsanti - Bluetooth/2,4 GHz - batteria da 180 ore - IP54 resistente all'acqua - PC/MAC - FPS, MOBA, Battle Royale: 99,99 Euro

- Ultra leggero 74 g - 9 pulsanti - Bluetooth/2,4 GHz - batteria da 180 ore - IP54 resistente all'acqua - PC/MAC - FPS, MOBA, Battle Royale: 99,99 Euro SteelSeries Aerox 9 Wireless Mouse da gaming - MMO/MOBA ultra leggero - 89 g - 18 pulsanti programmabili - Bluetooth/2,4 GHz - batteria da 180 ore - resistente all'acqua IP54 - PC/Mac: 109,99 Euro

SteelSeries Arctis Prime, Cuffie da Gaming per Competizioni, Driver Audio ad Alta Fedeltà, Per Console e PC, Nero: 79,99 Euro

per Competizioni, Driver Audio ad Alta Fedeltà, Per Console e PC, Nero: 79,99 Euro SteelSeries Arctis 5, Cuffie da gioco con illuminazione RGB e tecnologia surround DTS Headphone:X v2.0 per PC e PlayStation 5, Nero: 89,99 Euro

SteelSeries Arctis 7P+, Wireless Cuffie da gaming , 2.4 GHz senza perdite, 30 ore di durata della batteria, Per PS5, PS4, PC, Mac, Android e Switch, Bianco: 149,99 Euro

, 2.4 GHz senza perdite, 30 ore di durata della batteria, Per PS5, PS4, PC, Mac, Android e Switch, Bianco: 149,99 Euro SteelSeries Arctis 9X - Cuffie da gioco wireless - Connettività Bluetooth e Wireless Xbox Integrato - Oltre 20 ore di Durata Batteria - Compatibile con Xbox Series X: 169,99 Euro

Grazie all’estensione Keepa scopriamo dunque che l’unica periferica da gaming tra quelle citate non proposta al prezzo più basso di sempre sono le cuffie SteelSeries Arctis 5, le quali sono in vendita a 10 euro in più rispetto al minimo storico. Di conseguenza, si tratta in tutti i casi di occasioni imperdibili.

Amazon si occuperà di vendita e spedizione consentendo addirittura l’acquisto in 5 rate mensili per la maggior parte dei prodotti proposti sopra. La consegna verrà effettuata a costo zero e anche in un giorno, dove possibile.

Per completare la vostra postazione, eccovi uno doppio sconto su una sedia da gaming da Unieuro.