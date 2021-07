Questo mouse da gaming ha una ventola al suo interno: sì, avete capito bene

Il mondo della tecnologia è pieno zeppo di prodotti che vengono reputati "strani" da un buon numero di utenti, ma che in realtà possono collocarsi in una nicchia di mercato ben precisa. In questo contesto, non c'è da stupirsi del fatto che è stato annunciato un mouse da gaming con ventola integrata.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PCGamer, il prodotto, chiamato Zephyr Pro, si rivolge a coloro che cercano un mouse con "una ventola RGB integrata che raffredda il palmo. [...] Zephyr Pro può far evaporare il sudore in modo efficace, così da rendere più fresche le mani".

Tra l'altro, sul suo portale ufficiale, il produttore ricorda che la ventola è illuminata RGB, quindi gli utenti che cercano un classico "look da gaming" sono accontentati. Per il resto, dal succitato sito Web apprendiamo che Zephyr Pro viene venduto in due colorazioni, Matte Black e Matte White, a un prezzo di 69 dollari. A quanto pare, quest'ultimo è il costo relativo a un'offerta a tempo limitato per il preorder.

In ogni caso, per quel che riguarda il rumore della ventola, quest'ultima si mantiene sotto i 30 Decibel, come confermato dallo stesso produttore. Al netto di questo, ricordiamo che a un certo tipo di giocatore prodotti di questo tipo potrebbero tornare utili, ad esempio per via dell'iperidrosi palmare.

Insomma, per quanto ad alcuni possa comprensibilmente sembrare assurdo inserire una ventola in un mouse da gaming, in realtà per una nicchia di videogiocatori potrebbe risultare interessante. D'altronde, sul sito Web ufficiale si legge che i mouse venduti sono stati "8 nelle ultime 25 ore".