Mouse ricaricabile a tre modalità a META' PREZZO: l'occasione del giorno!

HUIOP T36 Wireless BT5.0 2.4G è un mouse ergonomico, che non stanca la mano neppure dopo ore di utilizzo. Ideale per Pc desktop e notebook. Tre modalità wireless BT 3.0 + 5.0 + 2.4G, adattabili a vari dispositivi e ambienti, più flessibile da utilizzare. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo, sfruttando il coupon con il 50% di sconto.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA La batteria ricaricabile integrata da 500 mAh è ecologica e a risparmio energetico, dura molto tempo anche in presenza di molte ore di lavoro. Inoltre, conferiscono un ulteriore risparmio visto che non è necessario sostituire frequentemente le batterie. Un ottimo favore anche all'ambiente.

Tracciamento accurato: la precisione del posizionamento IC professionale, sia che si tratti di ufficio o di gioco, può eseguire con precisione ogni azione. Dunque, può essere utile anche per il gaming, o per lavori che richiedono massima precisione, come quelli grafici o di design.

E' anche un mouse silenzioso: puoi scegliere di disattivare l'audio e non disturberà gli altri a casa o in ufficio.

L'alta risoluzione massima di 1600 DPI rende il movimento del mouse più fluido e migliora l'efficienza del lavoro.

Molto bello anche il colore, in un elegante design Silver.

