Mouse wireless Logitech e TV Hisense 4K in sconto su Amazon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon ai propri utenti. Per la giornata di oggi abbiamo scelto un mouse ed un televisore.

Partendo dal mouse, si tratta del Logitech MX Master AMZ. Si tratta di un mouse wireless bluetooth per Windows e Mac, di colore nero, che può essere associato fino a tre dispositivi diversi e garantisce una velocità di scorrimento superiore a molti modelli della stessa fascia. Inoltre, grazie al tracciamento Darkfield il mouse Bluetooth MX funziona su ogni superficie garantendo controllo accurato del cursore, anche su vetro e superfici lucide. Lo scrooling laterale con movimento del pollice facilita l'intera esperienza d'utilizzo, che è garantita da un'alimentazione di 40 giorni. Il prezzo proposto da Amazon per oggi è di 49,99 Euro.

Per quanto riguarda il televisore, si tratta dell'Hisense H65AE6400, un TV Led 4K da 65 pollici con supporto all'HDR che è proposto a 799 Euro, rispetto ai 1.099 Euro di listino. Il televisore garantisce anche una resa audio a 30W grazie alla tecnologia Crystal Clear Sound. Il televisore include anche il tuner DVB-T2/S2 HEVC HLG e fornisce colori più realistici, accurati e naturali, mentre la tecnologia Hisense Depth Enhancer può analizzare l'immagine per regolare in automatico il contrasto dinamico.