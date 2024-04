Mouse wireless Razer in forte sconto su Amazon, è il PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE

Chi è alla ricerca di un nuovo mouse da gaming non dovrebbe lasciarsi sfuggire la nuova promozione di Amazon, grazie alla quale è possibile acquistare un mouse wireless firmato Razer ad un prezzo mai visto prima.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ad essere in forte sconto su Amazon è il Razer Viper Ultimate, un mouse ambidestro che si adatta perfettamente alle esigenze di tutti i videogiocatori. Si tratta di un dispositivo ultraleggero, visto che pesa solo 74 grammi ed è dotato di tasti ottici che consentono di registrare la pressione alla velocità della luce, senza contare la loro resistenza ad un massimo di 70 milioni di click. Come tutte le periferiche Razer, anche il Viper Ultimate è dotato di luci RGB che possono essere personalizzate tramite il software Chroma. A disporre di led colorati è anche la base di ricarica inclusa nella confezione, che con 10 minuti di ricarica assicura un'autonomia di cinque ore.

Una ricarica completa, invece, permette di giocare per ben 70 ore, così da non dover pensare alla batteria per un bel po' di sessioni di gioco. Per quello che riguarda il sensore, il mouse monta un 20K Razer Focus+ per una precisione all'avanguardia.

Lo sconto su Amazon è ora del 28%, ma non possiamo sapere per quanto tempo l'offerta resterà attiva, quindi vi consigliamo come sempre di affrettarvi se siete interessati all'acquisto del prodotto.

