MoviePass decide di limitare la sua offerta a 3 film al mese: utenti infuriati

Vi abbiamo già parlato su queste pagine di MoviePass, quello che è considerato da molti come il "Netflix del cinema". Ebbene, ora la società, in profonda crisi, ha deciso di limitare la sua offerta a 3 film al mese, scatenando le ire degli utenti.

Stando a quanto riportato anche da SlashGear, le polemiche derivano dal fatto che l'azienda aveva "promesso agli utenti di poter guardare un film ogni giorno, ma i problemi di cassa e altre questioni hanno gradualmente aggravato l'accordo". Non è un mistero che MoviePass navigasse in cattive acque, visto che tempo fa aveva già annunciato nuovi metodi per fare cassa, come l'aumento del costo dell'abbonamento da 9,95 a 14,95 dollari al mese.

Ora l'azienda ha invece deciso di ritornare al prezzo iniziale, ma, come confermato dal CEO Mitch Lowe in un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, questo piano offrirà ora solamente 3 film al mese. L'amministratore delegato ha comunque fatto sapere che chi vorrà vedere ulteriori pellicole potrà ottenere uno sconto che va dai 2 ai 5 dollari acquistando i biglietti tramite l'app MoviePass. Il tutto entrerà in vigore dal prossimo 15 agosto.

Lowe ha anche fatto sapere che, stando ai dati in suo possesso, l'85% degli abbonati al servizio guarda tre o meno film al mese e quindi la nuova politica non dovrebbe rovinare troppo l'esperienza. Questo, però, non è servito a fermare la furia degli utenti, che stanno già minacciando online di disdire il proprio abbonamento.