Moviepass torna sui suoi passi: tornano gli ingressi al cinema illimitati

Solo qualche giorno fa, su queste pagine parlavamo di Moviepass, il servizio disponibile solo negli Stati Uniti e che prevede la sottoscrizione di un abbonamento mensile che consente di recarsi nei cinema illimitatamente.

A sole due settimane dalla marcia indietro, attraverso cui Moviepass aveva introdotto un piano di abbonamento che includeva solo quattro ingressi al mese, la compagnia ha di nuovo cambiato idea.

L'amministratore delegato, Mitch Lowe, infatti, ha annunciato che dopo un'attenta revisione, la società ha deciso di ripristinare il piano d'abbonamento illimitato. Un cambio di idea repentino, se si conta che solo pochi giorni fa Lowe aveva lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi, confermando il piano da 9,95 Dollari al mese che avrebbe dovuto consentire di recarsi al cinema per vedere solo quattro film ogni trenta giorni.

Evidentemente però si trattava dell'ennesimo esperimento di Moviepass che, dalla scorsa estate (ovvero da quando ha ridotto drasticamente i canoni di abbonamento), ha effettuato una miriade di esperimenti e modifiche. Ad esempio, in autunno ha lanciato un piano di abbonamento con pagamento anticipato da 89,95 Dollari e valido per un anno, che in molti hanno lodato in quanto ha reso il canone mensile più conveniente e più basso, sebbene non includesse alcun tipo di rimborso.

Successivamente, è scoppiata la polemica con alcuni cinema della catena AMC, i quali hanno attaccato duramente Moviepass sostenendo che i propri abbonamenti non hanno fatto altro che svalutare il costo dei biglietti. Di recente la società ha modificato i termini del servizio, impedendo agli abbonati di vedere lo stesso film più di una volta, ma tutti questi cambi di posizione sono costati carissimi a livello economico alla compagnia, che ha continuato a registrare perdite, a dimostrazione del fatto che il modello di business adottato è tutt'altro che sostenibile.

Il servizio, però, non è disponibile in Italia.