MoviePass sta per tornare con pubblicità ed eye tracking? A quanto pare sì

In seguito alle prime avvisaglie relative al ritorno di MoviePass, la situazione sta iniziando a farsi più concreta. Sì, avete capito bene: il servizio in abbonamento che promette, perlomeno nella sua concezione originale, ingressi illimitati al cinema è pronto a tornare, tra l'altro con diverse novità importanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e PhoneArena, in seguito all'acquisto dell'azienda da parte di Stacy Spikes, ovvero uno degli originali cofondatori che era stato licenziato nel 2018 (forse per alcune "divergenze" relative alla direzione da intraprendere per il progetto), sta per nascere il cosiddetto MoviePass 2.0. In parole povere, si vuole rilanciare il servizio puntando su un business più sostenibile.

Scordatevi dunque gli ingressi illimitati al cinema, ma si fa riferimento all'inserimento di pubblicità e all'adozione di una tecnologia di eye tracking. Facciamo un passo indietro: l'obiettivo del servizio rimarrà quello di vendere biglietti per il cinema, ma per acquistare questi ultimi si farà uso di crediti virtuali. In parole povere, MoviePass 2.0 farà uso di un framework Web3, nonché di una sorta di valuta virtuale, anche se per il momento i dettagli in merito non sono molti.

In ogni caso, gli ads serviranno per guadagnare crediti. In parole povere, prendendo visione degli annunci pubblicitari, gli utenti potranno ottenere valuta virtuale, da utilizzare poi per i biglietti del cinema. Non è chiaro se sarà effettivamente possibile ottenere "gratuitamente" ingressi in questo modo o se ci saranno semplicemente degli sconti, ma Spikes sembra ritenere questo modello di business più sostenibile rispetto a quello adottato in passato da MoviePass. In ogni caso, probabilmente non mancheranno piani in abbonamento relativi ai crediti.

Interessante inoltre la possibilità di acquistare e regalare crediti agli amici, in modo da condividere l'esperienza del cinema. In tutto ciò, vi starete chiedendo, dove entra in gioco l'eye tracking? Nel rilevamento dello sguardo degli utenti, dato che a quanto pare Spikes e soci vogliono essere sicuri che le persone prendano effettivamente visione degli annunci pubblicitari. Insomma, sicuramente il progetto rimane per certi versi atipico. Staremo a vedere: il "ritorno" di MoviePass è previsto per l'estate 2022.