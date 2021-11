MoviePass sta per tornare? Sì, il progetto del cinema illimitato risorge

MoviePass potrebbe tornare. No, la data di pubblicazione di questa notizia non è il 1 aprile e non si tratta di alcun tipo di scherzo. Semplicemente, la chiusura definitiva di MoviePass potrebbe non rivelarsi esattamente "definitiva".

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e SlashGear (la fonte originale è il Business Insider), Stacy Spikes, uno degli originali cofondatori del servizio che era stato licenziato nel 2018 (forse per aver protestato contro alcune scelte prese all'epoca), a quanto pare ha comprato nuovamente l'azienda, riuscendo a "sovvertire" per certi versi la bancarotta di MoviePass. Insomma, la storia del servizio sembra essere realmente "infinita", grazie anche a continui colpi di scena (proprio come se si trattasse della trama di uno di quei film che MoviePass vuole far vedere alle persone).

In ogni caso, per chi non lo sapesse, nella sua concezione originale MoviePass è un servizio in abbonamento che permette ingressi illimitati al cinema. In parole povere, nel periodo in cui era riuscito ad attirare maggiormente l'attenzione del pubblico (si fa riferimento al 2017) MoviePass permetteva di vedere un film al giorno pagando 9,95 dollari al mese.

Questo prima di sprofondare in problemi finanziari, che hanno prima costretto MoviePass a rivedere la sua offerta e poi a chiudere il servizio. In molti, anche in seguito a quest'ultima notizia, hanno bollato come "utopia" la visione originale di MoviePass. Tuttavia, sembra proprio che una delle prime persone a credere nel progetto sia ancora convinta della bontà dell'idea.

Infatti, Spikes sembra voler rilanciare il progetto nel 2022. Tuttavia, i dettagli in merito alle modalità con cui questo avverrebbe sono ancora ben pochi. Insomma, staremo a vedere.