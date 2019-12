I movimenti coordinati delle scimmie potrebbero spiegare come è nata la danza nell'uomo

Sono state osservate due giovani scimmie muoversi in maniera coordinata e a tempo e gli scienziati credono che questo comportamento possa essere un indizio per capire come si sia evoluta la danza nell'uomo.

La danza è forse una caratteristica unica nell'uomo. Ogni regione del mondo presenta una propria danza caratteristica ed il modo di ballare può essere estremamente diverso seppur con dei comuni denominatori: muoversi a tempo con il partner, essere coordinati e divertirsi. La danza richiede l’utilizzo di molte facoltà neuro-motorie e gli scienziati si sono chiesti, dunque, da dove si sia evoluta questa capacità tutta umana. Un indizio per rispondere a questa domanda è stato proposto su Scientific Report da parte di alcuni ricercatori appartenenti all'Università di Warwick, all'Università di Durham e all'Università di Brussels.

Gli scienziati hanno cercato su YouTube dei video di primati che ballano. Le parole chiave per la ricerca sono state “conga line”, “Chimpanzees” o “St Louis”. Attraverso l’utilizzo di queste parole chiave gli esperti hanno avuto la possibilità di studiare 23 video di scimmie “ballerine”. L’osservazione dei video, come ci dicono nel loro studio, ha fatto emergere che questi movimenti, antenati del ballo, se vogliamo, erano sincronizzati ed i movimenti non erano affatto casuali ma prevedibili, come se fossero dei passi di danza, diciamo così. A guidare i movimenti non era sempre lo stesso individuo, ma gli individui si alternavano e guidavano gli altri a turno.

Questi movimenti, coordinati e prevedibili, sono stati però osservati in soggetti che si trovavano in cattività, quindi non in una situazione completamente naturale. Questa particolare movenza è stata osservata, in particolare, in due scimpanzé, due individui di sesso femminile molto legati tra di loro che si muovevano a tempo oscillando prima a destra e poi a sinistra. Secondo gli scienziati questo tipo di contatto fisico può essere unico e si instaura in piccolissimi gruppi di individui, rafforzando la loro unione proprio attraverso il contatto tra i due corpi e il movimento ritmico. Del resto non è proprio questo, anche per noi, il significato ultimo del ballare?