Mozilla: le app più popolari su Play Store di Android mentono sulla privacy

Un nuovo rapporto pubblicato da Mozilla mette in guardia gli utenti dalle etichette sulla privacy inserite dagli sviluppatori delle principali applicazioni presenti sul Play Store di Google.

Il creatore di Firefox, ha esaminato 40 delle app più popolari dello store di Android in base ai download globali ed ha scoperto che “in quasi l’80% delle app che abbiamo esaminato, abbiamo riscontrato alcune discrepanze tra le politiche sulla privacy delle app e le informazioni riportate nel modulo sulla sicurezza dei dati di Google”. Nello specifico, 16 app su 40 hanno ottenuto un punteggio “scarso”.

L’aspetto più interessante è dato dal fatto che, come spiegato dalla stessa Mozilla, non c’è stata la necessità di scavare nel codice sorgente delle app in quanto queste si contraddicono apertamente.

Ad esempio, Snapchat, TikTok e Twitter affermano che “nessun dato viene condiviso con terze parti” nelle schede del Play Store, ma nelle politiche sulla privacy dicono il contrario.

Tra le app che hanno ottenuto la valutazione più bassa troviamo Facebook, Facebook Messenger, Facebook Lite, Snapchat, Twitter ed anche Samsung Push Services. Nella lista è presente anche Minecraft, però.

Mozilla offre a Google diversi miglioramenti per migliorare la situazione, e chiede che collabori con Apple per standardizzare il design delle etichette tra i vari ecosistemi.