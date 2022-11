Mozilla critica Amazon e altri: 'Privacy non inclusa' con la lista dei regali di Natale

Non è un mistero il fatto che Mozilla si schieri contro alcune Big Tech. Tuttavia, questa volta è stata realizzata persino una lista dei regali di Natale chiamata "Privacy non inclusa", in cui vengono mosse critiche non di poco conto ad Amazon e altre importanti realtà del mondo tech.

Basta dare un'occhiata a quanto indicato sul portale ufficiale di Mozilla per comprendere a cosa si fa riferimento. In apertura si legge: "Fai scelte intelligenti per proteggere la tua privacy. Cerca prodotti. Leggi le recensioni degli esperti. Ottieni suggerimenti e trucchi". Scorrendo la pagina è invece possibile trovare una sezione "Recensione prodotti", che è possibile filtrare per prodotti "più o meno inquietanti".

A non passare di certo inosservato è il bollino "Privacy non inclusa", che viene contrassegnato dal triangolo di avviso e applicato a parecchi prodotti, da Amazon Kindle ad Amazon Echo Studio, passando per Amazon Fire TV e per i tablet Amazon Fire HD, giusto per effettuare alcuni esempi. Al netto dell'ampia presenta di Amazon nella lista, il succitato bollino viene applicato anche a prodotti come Huawei FreeBuds Pro, Meta Quest 2, tablet Samsung Galaxy e altro.

Premendo sul riquadro dei singoli prodotti, il bollino "Privacy non inclusa" si fa ancora più evidente, venendo affiancato da un "warning". Il tutto è inoltre seguito da una descrizione realizzata da Mozilla e agli utenti è data la possibilità di votare quanto "inquietante" è un prodotto. Insomma, Mozilla non le sta di certo mandando a dire.