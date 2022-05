Mozilla Firefox arriva alla versione 100: le novità per desktop, Android e iOS

A poco più di un mese dal lancio di Google Chrome 100 per tutti i dispositivi compatibili, anche il browser rivale Mozilla Firefox si aggiorna alla versione 100: le novità in arrivo non sono molte, tantomeno enormi, ma restano comunque utili per contesti limitati e usi specifici dell’app sia su desktop, sia su smartphone.

Come ripreso da Engadget, una delle feature inedite per Mozilla Firefox nella versione desktop riguarda il supporto a sottotitoli e didascalie quando la modalità Picture-in-Picture è attiva. Ciò ovviamente mira a migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti che apprezzano il multitasking e, anzi, era proprio una delle funzionalità più richieste nei forum ufficiali. Allo stato attuale risultano disponibili per YouTube, Netflix, Prime Video e siti che utilizzano il formato WebVTT come Twitter.

Altra novità riguarda il cambio lingua al primo avvio di Firefox: una volta installato e avviato il browser, esso verificherà se la lingua del dispositivo è differente dalla lingua predefinita dal browser. Ci comporterà la comparsa di una richiesta inedita che proporrà all’utente l’utilizzo di una delle oltre 100 lingue alternative a disposizione. Novità esclusiva per Android, invece, è l’aggiunta della modalità solo-HTTPS che rende disponibile il collegamento automatico alle versioni HTTPS di un sito Web in quanto più sicure; la medesima funzionalità è già disponibile su Firefox per desktop dal 2020.

Infine, notiamo sull’app Firefox per dispositivi del robottino verde l’aggiunta della funzione di ricerca siti nella cronologia; al contempo, su iOS troviamo la “disattivazione” delle schede che non vengono aperte da 14 giorni.

A inizio aprile 2022 anche Microsoft Edge è arrivato alla versione 100, con novità lato sicurezza e per la visualizzazione dei PDF.