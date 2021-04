Mozilla Firefox segue l'esempio di Google Chrome: addio al protocollo FTP

Internet si è evoluto e con esso anche i protocolli di rete e i metodi di trasferire file e documenti tra internauti. Alcuni di questi strumenti, però, sono diventati particolarmente obsoleti a causa di lentezza o problemi di sicurezza e per tale motivo sono stati o sono in fase di rimozione nei principali browser, tra cui ora Mozilla Firefox.

Gli sviluppatori del famoso browser hanno infatti annunciato tramite il blog ufficiale che a partire da Firefox 88 verrà interrotto il supporto per i collegamenti FTP (File Transfer Protocol) usati sin dal 1971 per trasferire file da un host a un altro. Già l'anno scorso, in realtà, la società aveva annunciato l'intenzione di rimuovere l'implementazione FTP integrata dal browser, ma il piano ha visto ritardi a causa della pandemia di COVID-19.

Nelle ultime ore, però, è giunta la conferma ufficiale che il protocollo FTP è attualmente disabilitato nei canali pre-release Firefox Nightly e Beta e sarà disabilitata per tutti i fedeli utenti di Firefox con il rilascio della versione 88, che arriverà tra tre giorni. A partire dal 19 aprile 2021, quindi, gli utenti dovranno accedere a FTP tramite app di terze parti.

Come se non bastasse, i piani attuali della società prevedono la rimozione completa con Firefox 90 verso giugno o luglio 2021, modifica che verrà introdotta anche nella versione Android del browser. Insomma, Firefox sembrerebbe seguire la stessa strada del browser rivale Google Chrome, il quale aveva visto la rimozione del supporto per gli URL FTP nel mese di gennaio di quest’anno.

Come spiegato da Caitlin Neiman nel blog Mozilla, “A lungo termine incoraggiamo gli sviluppatori ad abbandonare l'utilizzo di FTP nelle loro estensioni. Tuttavia, se desiderate continuare a utilizzare FTP finché è abilitato, invitiamo a includere tutte le funzionalità che richiedono FTP e utilizzare l'API browserSettings per verificare se FTP è abilitato prima di esporre tale funzionalità”.

Nel mentre Google Chrome ha raggiunto la versione 90, lanciata giusto ieri 15 aprile 2021 con molte novità interessanti. O ancora, Microsoft Edge ha superato ufficialmente Firefox nella classifica dei browser più utilizzati sul mercato.