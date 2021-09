Mozilla Firefox sperimenta Bing come motore di ricerca predefinito

Il motore di ricerca Microsoft Bing difficilmente risulta essere la “prima scelta” degli utenti e persino dei browser stessi: eccetto per Microsoft Edge, le altre soluzioni della concorrenza usano tutte Google. Ora, però, Mozilla ha avviato un test di Bing sul suo browser Firefox, osservando la risposta degli utenti all’utilizzo.

Come riportato da Bleeping Computer, attualmente Mozilla ha ancora all’attivo un accordo con il colosso di Mountain View per il valore di circa 400-450 milioni di Dollari all’anno fino al 2023, il quale vincola l’impostazione di Google Search come motore di ricerca predefinito. Si tratta della fonte di entrate principale per Mozilla allo stato attuale, dunque è difficile pensare che la società californiana abbandoni Big G.

Ciononostante, come abbiamo avuto occasione di appurare nel caso degli accordi tra Google e Apple, è ormai prassi consolidata la “battaglia” tra Google e Microsoft per aggiudicarsi lo slot di motore di ricerca predefinito sui browser, assegnato al miglior offerente. Di conseguenza, dietro l’ultimo esperimento di Mozilla che configura Bing come motore di ricerca predefinito per l'1% di tutti gli utenti di Firefox, potrebbe esserci non solo un semplice interesse allo studio delle performance del browser, ma anche un’offerta sempre più allettante da parte di Microsoft per il futuro post-2023. Al momento, però, Mozilla non ha fornito spiegazioni in merito a questi test.

Fortunatamente, tutti gli utenti Firefox il cui motore di ricerca è cambiato potranno decidere se continuare a prendere parte a questo studio o meno. Se siete parte dell’utenza fedele a Mozilla e volete verificare se siete iscritti a questo o altri esperimenti, basta digitare “about:studies” nella barra degli indirizzi del browser e premere invio.

Sempre a proposito di Mozilla Firefox, a giugno il browser ha cambiato radicalmente design diventando più moderno e intuitivo.