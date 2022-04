Mozilla Firefox verso la versione 100: importante novità lato sicurezza in arrivo

Il traguardo della “versione 100” per i principali browser utilizzati sul mercato internazionale è sempre più vicino anche per Mozilla Firefox: dopo il lancio di Microsoft Edge 100 con novità lato sicurezza, il browser della Volpe sta per ottenere la sua prima versione a tre cifre. Ecco qualche anticipazione sulle feature in arrivo.

Qualcuno potrebbe aspettarsi una lista piuttosto lunga di novità in fase di approdo su Firefox, ma non è così: la versione 100 avrà soltanto un “ruolo simbolico” e adotterà solamente una funzionalità inedita degna di essere evidenziata al pubblico.

Si tratta della modalità “HTTPS-Only” che, già dal nome stesso, vi farà capire in cosa consiste: se in condizioni normali già oggi Mozilla Firefox tenta già di collegarsi ai siti web tramite protocollo protetto HTTPS, per qualche portale con supporto esclusivo ad HTTP potrebbe non essere possibile. Pertanto, l’utente potrebbe decidere di evitare il collegamento a tale sito. Attivando la modalità HTTPS-Only, il browser visualizzerà un avviso informando quali sono i rischi in cui si potrebbe incorrere collegandosi al sito non crittografato.

Allo stato attuale, come segnalato da Android Police, la beta 100 di Firefox per Android mostra solo questa novità specifica ed è disponibile tramite Play Store e dovrebbe infine arrivare alla versione stabile il 3 maggio 2022. Per quanto concerne la versione Desktop, non dovrebbero aggiungersi altre feature oltre a quella trattata sopra, sebbene la speranza sia proprio quella di trovarne altre al momento della distribuzione.

Nel febbraio 2022, invece, Mozilla ha abbandonato il browser VR Firefox Reality.