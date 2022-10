Mozilla ora genera numeri di telefono virtuali per aggirare possibile spam

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati progressivamente i fornitori di servizi per aggirare spam e tracker, vedi il caso della protezione e-mail firmata DuckDuckGo. Ebbene, nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento per Firefox Relay che consente di usare numeri di telefono virtuali per aggirare futuri messaggi di spam.

Come annunciato dalla stessa Mozilla sul blog ufficiale, il servizio progettato inizialmente per nascondere gli indirizzi email reali con una alternativa virtuale riceve una utilissima funzionalità: l’utilizzo di un numero di telefono “falso” per i propri account online. Grazie a questa soluzione, il numero reale resta privato e bloccare telefonate o SMS di spam diventa facilissimo.

Una volta effettuata la registrazione al servizio, Firefox maschera il numero di telefono per un totale di 50 minuti di chiamate e 75 messaggi al mese, previo pagamento di una quota mensile o annuale. SI specifica, oltretutto, che non è possibile usare questo numero di telefono virtuale per chiamare qualcuno o inviare messaggi; queste opzioni, tuttavia, sono in fase di analisi internamente a Mozilla e il loro lancio futuro non va escluso.

È indubbio che Mozilla stia spingendo, al contrario dei servizi rivali tanto criticati di recente, sulla tutela maggiore della privacy degli utenti con funzionalità ad hoc per salvaguardare dati sensibili come indirizzo email e numero di telefono. La loro disponibilità, seppur a pagamento, è da lodare e si spera possa indirizzare anche altre realtà verso la stessa direzione.

Parlando sempre di browser web, secondo uno studio recente Chrome è il browser con più vulnerabilità di sicurezza del 2022.