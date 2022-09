Mozilla contro Google, Apple e Microsoft: soffocano concorrenza browser

La gara tra i vari browser per restare tra i preferiti dagli internauti ha visto Microsoft Edge diventare il secondo browser più usato al mondo lo scorso aprile, sorpassando Safari di Apple. Nel frattempo, però, gli altri browser più piccoli stanno risentendo di questa continua sfida tra i colossi, e Mozilla non ne può più.

L’organizzazione dietro lo storico browser web Firefox ha pubblicato recentemente un documento che conta ben oltre 60 pagine nel quale vengono criticate particolarmente le scelte commerciali dei titani della tecnologia Microsoft, Google ed Apple, ovvero le tre con i browser più utilizzati al mondo. Secondo l’organizzazione no profit, questa imposizione dei loro browser sui rispettivi sistemi operativi ha un impatto fortemente negativo sulla concorrenza con altri progetti come Firefox, Opera e così via.

Condizionare gli utenti all’utilizzo di Chrome, Edge e Safari implica cinque problemi specifici: una scelta limitata per il consumatore; una qualità inferiore dei browser; meno innovazione nel settore; privacy ridotta; e infine, termini di servizio meno a favore di chi fruisce del prodotto.

Nel report viene spiegato poi che l'architettura della scelta online gioca un ruolo importante nel comportamento dei consumatori, i quali si trovano inconsapevolmente forzati nella loro selezione del browser con svantaggi per la protezione dei loro dati personali. In altre parole, per Mozilla l’operato di Google, Microsoft ed Apple danneggia i consumatori e la società nel suo insieme. L’invito dell’organizzazione di agire rapidamente è rivolto a regolatori, politici e legislatori, ma si tratta di un dibattito che a oggi non è chiaro dove possa portare.

