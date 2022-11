Mozilla non vuole lasciare vecchi OS: estenderà supporto Firefox su Windows 7 e 8.1?

Google ha confermato già l’interruzione del supporto a Chrome su Windows 7 e 8.1 da febbraio 2023, segnale della necessità di aggiornare il proprio sistema operativo il prima possibile...o cambiare browser. Mozilla, infatti, potrebbe espandere il supporto a Firefox su Windows 7 e 8.1 per diversi altri mesi.

Nei forum ufficiali Mozilla gli sviluppatori del browser starebbero discutendo proprio al riguardo: anziché abbandonare la volpe a gennaio 2023, potrebbero estendere il supporto fino a giugno 2023 o addirittura fino alla fine dell’anno, offrendo a coloro che sono fermi su Windows 7 e Windows 8.1 più tempo per cercare un nuovo dispositivo compatibile con Windows 11.

Secondo la società, tra l’altro, Firefox è ancora oggi molto utilizzato su tali sistemi operativi: nel caso di Windows 7 si parlerebbe di una quota del 15,114%, mentre su Windows 8.1 si fermerebbe al 2,848%. Data la situazione economica attuale, si tratterebbe della soluzione migliore agli occhi di uno sviluppatore: “Penso che le seguenti circostanze dovrebbero essere prese in considerazione. Siamo ancora in una carenza di chip e in una crisi economica che renderanno difficile l'aggiornamento a un nuovo computer o a una nuova versione di Windows. La maggior parte delle distribuzioni Linux ha anche abbandonato il supporto a 32 bit che influenzerà molte macchine Windows 7 come i netbook Intel Atom; quindi, nemmeno il passaggio a Linux sarà un'opzione praticabile”, scrive su Bugzilla.

Per questa ragione Mozilla potrebbe lavorare ancora su Windows 7 e Windows 8.1 contro ogni previsione, evitando temporaneamente il passaggio obbligato a sistemi operativi più recenti. Al momento questa decisione non è ufficiale, ma sembra essere una questione di pochi giorni.

Parlando sempre di Mozilla, a ottobre ha lanciato i numeri di telefono virtuali per evitare spam.