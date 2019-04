Mozilla pensiona Firefox Android e punta sul browser Fenix, la road map

Mozilla si prepara a mandare in pensione Firefox per Android. L'obiettivo è quello di puntare tutto sul nuovo browser mobile Fenix, e così si studia una road map.

A rivelare la nuova strategia è un documento pubblicato direttamente da Mozilla. Vediamo quali sono gli step elencati con rigore dall'organizzazione. Intanto Firefox 67 e 68 per Android arriveranno come promesso rispettivamente il 14 di maggio e il 9 luglio. Verosimilmente saranno gli ultimi grossi update per Firefox Android: poi arriveranno solo aggiornamenti minori, come fix per i bug, patch in caso di problemi alla sicurezza, lievi ottimizzazioni alla user experience e via dicendo.

Questo perché Mozilla si prepara a puntare tutto sul suo nuovo browser Fenix, e questo avverrà anche con un progressivo travaso di fondi e risorse umane dal team che si occupa di Firefox a quello che sta seguendo il nuovo progetto. Si prevede che ci possa essere una piccola fase di stallo, dove da una parte non ci saranno grossi update per il browser mobile classico, ma dall'altra saremo ancora in attesa della release di Fenix —di cui non conosciamo ancora la data.

