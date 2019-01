Mozilla prepara la rivoluzione per Thunderbird: sarà più veloce e sicuro

Mozilla Thunderbird è uno dei client per la posta elettronica più utilizzati al mondo, ma da tempo Mozilla non ha introdotto alcuna novità di rilievo, al punto che qualche anno fa si era addirittura ipotizzata un'interruzione del supporto. A quanto pare però per il 2019 gli sviluppatori hanno in serbo diverse novità.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Mozilla ha reso noti i piani per lo sviluppo, cui lavoreranno i nuovi assunti che si uniranno al team. Nel complesso, le intenzioni sono di portare la squadra a 14 persone, che lavoreranno a tempo pieno sull'applicazione.

Uno degli aspetti principali su cui si concentreranno saranno le prestazioni. Il team infatti esaminerà le cause che rallentano l'interfaccia utente e cercheranno possibili soluzioni a tali problemi. Inoltre, Thunderbird inizierà a sfruttare tecnologie sempre nuove e più veloci e parti dell'applicazione verranno riscritte. Anche il supporto multi-processo, implementato in Firefox lo scorso anno, è in fase di sviluppo per Thunderbird.

Oltre alle prestazioni, Mozilla sta lavorando per rendere Thunderbird più carino a livello estetico e di usabilità. Ciò include un migliore supporto per le funzionalità specifiche degli account Gmail, come le etichette, ma anche il supporto alle notifiche native in ogni sistema operativo. Saranno revisionate anche parti dell'interfaccia utente, in particolare per quanto riguarda la crittografia e le impostazioni.

E' prevista anche l'aggiunta di altri miglioramenti, come l'aggiunta di componenti aggiuntivi, una rinnovata attenzione alla privacy e la sicurezza.