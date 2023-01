Mozilla risponde a Google: Firefox non comprometterà Ad Blocker con Manifest V3

A fine 2022 in rete è stato lanciato l’allarme per la possibile fine degli Ad Blocker causata dal lancio di Manifest V3 su Chrome. Fortunatamente Google ha rinviato l’update “killer”, ma si tratta solo di un posticipo della potenziale distruzione di tali estensioni. Per tale ragione, Firefox ha risposto con un update dedicato.

Non è la prima volta che Mozilla aggiorna il suo browser applicando modifiche che seguono la strada diametralmente opposta a quella di Google Chrome. Questa volta l’aggiornamento alla versione 109 introduce un nuovo sistema di estensioni sempre con Manifest V3, ma focalizzato sulla tutela della sicurezza e della privacy degli utenti.

L’organizzazione ha affermato che la versione 3 di Manifest su Firefox è “diversa in alcune aree critiche” affinché gli sviluppatori non debbano creare versioni differenti, magari più limitate, delle loro estensioni. Inoltre, il loro lavoro verrà comunque semplificato dalla garanzia della compatibilità incrociata delle estensioni tra Chrome, Firefox ed altri browser.

Mozilla ha aggiunto che questo approccio giunge con i suoi rischi: l’utilizzo di questa iterazione modificata di Manifest V3 introduce altri pericoli lato sicurezza che, se sfruttati, potrebbero compromettere i browser degli utenti. Ciononostante, per la fondazione vale la pena correre questo rischio al fine di preservare il blocco di pubblicità e altri contenuti, ritenuta “una delle funzionalità più importanti per le estensioni”.

Sarà interessante se anche Google seguirà una strada simile o se procederà infine per la sua, portando effettivamente a problemi per gli Ad Blocker nel 2024. Nel mentre, la Grande G ha cambiato il sistema di update per Chrome.