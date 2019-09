Mozilla vuole liberare il web dalla pubblicità, e ha 100 milioni per farlo

Mozilla e Creative Common si sono alleate per rivoltare il web come un calzino: il loro obiettivo è quello di cambiare l'attuale paradigma, ponendo fine all'era delle inserzioni online e della raccolta dei dati degli utenti. Il progetto è finanziato con ben 100 milioni di dollari. Si cerca un modo diverso per monetizzare i contenuti online.

"Siamo giunti ad un punto per cui è ormai chiaro che la data driven economy che sorregge internet ha effetti negativi sia sulle persone che sulla democrazia", ha spiegato Mark Surman, direttore esecutivo della Mozilla Foundation.

Mozilla e Creative Commons stanno lavorando con una startup che si occupa di micro transazioni. Assieme hanno annunciato un programma da 100 milioni di dollari: Grant for the Web.

Grant for the Web darà 20 milioni all'anno, per un periodo di cinque anni, destinati ai siti che creano contenuti, agli sviluppatori di infrastrutture open source, e altri player del web.

"Il business model del web non funziona ed è tossico, e abbiamo bisogno di identificare un nuovo modo di supportare i creator e ricompensare la creatività", ha detto il CEO di Creative Commons Ryan Merkley. "CC difficilmente troverà questa soluziona da solo, ma quello che possiamo fare è collaborare con comunità e partner che vogliono costruire cose che siano in linea con i nostri valori".