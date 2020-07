Mr.Marra del Cerbero Podcast svela i guadagni su Twitch da Il Pancio

Andrea Panciroli, "Il Pancio", sta continuando a portare avanti il suo format chiamato "The Millennials", in cui intervista svariati personaggi famosi, tra cui note personalità appartenenti al mondo del Web. Dopo aver fatto analizzare a Valentina Vignali il mondo di Instagram, Panciroli ha chiesto a Mr.Marra quanto si guadagna su Twitch.

In particolare, nella puntata dedicata al membro del Cerbero Podcast, noto canale Twitch che raccoglie oltre 175.000 follower, "Il Pancio" si è fatto raccontare come funziona la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon. Alla domanda relativa ai guadagni, Mr.Marra non si è di certo tirato indietro e ha svelato che il Cerbero Podcast guadagna mensilmente attorno ai 9000/10.000 euro. Ovviamente, non esiste una cifra precisa, vista la miriade di variabili in gioco, ma la stima effettuata da Mr.Marra è sicuramente un dato interessante. Tra l'altro, il membro del Cerbero Podcast ha affermato che il canale dispone di circa 3300 subscriber (abbonati).

Inoltre, Mr. Marra ha spiegato che in genere uno streamer guadagna 3 dollari dagli abbonamenti inclusi in Amazon Prime. Per quanto riguarda gli altri subscriber, invece, si può arrivare a 4/5 dollari. Questo senza contare le donazioni spontanee, ma Mr.Marra ha affermato che il Cerbero Podcast non punta molto su queste ultime, e le pubblicità. Per concludere l'argomento, il membro del Cerbero Podcast ha affermato che rispetto a YouTube si guadagna infinitamente di più.

A prescindere dalla parentesi legata ai guadagni, vi consigliamo di guardare integralmente la puntata (potete vederla tramite il player presente qui sopra). Infatti, sono stati trattati molti altri argomenti, inclusa la continua instabilità lavorativa di chi fa lo streamer di professione.