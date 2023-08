MSI, fino a 100 Euro di cashback sull'acquisto di prodotti da gaming

In vista del Back To School, anche MSI ha lanciato una nuova promozione che permette di ottenere un cashback fino a 100 Euro sull’acquisto di un prodotto MSI gaming. L’offerta, come spiegato dalla stessa compagna, è focalizzata quasi esclusivamente sui prodotti da gaming ed è battezzata “Ritorna a Scuola con MSI”.

Attiva da oggi 22 Agosto, scadrà il 19 Novembre 2023 e coprirà un’ampia gamma di prodotti da gaming. Come si può leggere direttamente sul sito di MSI nella pagina dedicata, spiccano anche le più recenti schede madri Z790, B760, X670 e B650, diversi dissipatori a liquido, case e i più recenti alimentatori ATX 3.0.

Il funzionamento è molto semplice: dopo aver acquistato uno dei prodotti aderenti all’iniziativa, basta visitare la pagina promozionale sul sito di MSI per completare il redeem, che permetterà di ricevere un massimo di 100 Euro di cashback. Se si decide di partecipare al programma Shout Out di MSI, inoltre, si potrà ricevere un buono ulteriore da 20 Euro da utilizzare su Steam per l’acquisto dei propri videogiochi preferiti.

