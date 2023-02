MSI, fino a 129GB di RAM per Intel Raptor Lake con i moduli da 48 e 24 GB

Solo qualche settimana fa, SK Hynix ha svelato le RAM LPDDR5T, le memorie più veloci al mondo. Oltre alla velocità, tuttavia, il passaggio al nuovo standard ha consentito un aumento anche in termini di densità, che si è manifestato con i primi moduli da 24GB e 48GB.

A svelare i primi di questi banchi enormi per il mercato consumer è stata Crucial, mentre per la loro adozione ad anticipare i tempi del mercato è stata MSI, che ha annunciato il supporto alle nuove capacità sulle sue schede madri basate su piattaforme Intel 700 e Intel 600, compatibili con Raptor Lake e Alder Lake.

Di conseguenza, proprio grazie ai moduli da 48GB, le schede madri MSI saranno le prime a vantare il supporto a una capacità totale di ben 192 GB, pur mantenendo le medesime specifiche a cui siamo stati abituati dai moduli più "piccoli" su standard DDR5.

Tra le schede madri compatibili troviamo sia le B660 che le B760, oltre ai chipset top di gamma Z690 e Z790. Tutte le schede del produttore saranno supportate, incluse le versioni MEG, MPG, MAG e Pro. Curiosamente, non servirà alcun aggiornamento BIOS per il corretto funzionamento delle memorie, la cui installazione sarà pressoché plug and play.

Una novità non di poco conto, soprattutto complice il costante e progressivo calo dei prezzi per le RAM DDR5, sebbene siano ancora distanti dalle più economiche memorie DDR4.