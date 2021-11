MSI, fino a 450 Euro di sconto sui laptop da gaming per il Black Friday di Amazon

Dopo aver riportato gli sconti di Xiaomi per il Black Friday 2021, torniamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna, in occasione del via alla "Settimana del Black Friday" propone una serie di sconti molto interessanti sui laptop da gaming MSI.

Sconti MSI Amazon Black Friday 2021

MSI Stealth 15M A11UEK-027IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3060 Max-Q 6GB GDDR6, FHD 144Hz IPS-Level, Intel I7-11375H, RAM 16GB DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1699 Euro (1899 Euro)

A11UEK-027IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3060 Max-Q 6GB GDDR6, FHD 144Hz IPS-Level, Intel I7-11375H, RAM 16GB DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1699 Euro (1899 Euro) MSI GF65 Thin 10UE-271IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-10750H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1449 Euro (1899 Euro)

10UE-271IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-10750H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1449 Euro (1899 Euro) MSI Katana GF66 11UC-426IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1199 Euro (1399 Euro)

11UC-426IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1199 Euro (1399 Euro) MSI Bravo 15 B5DD-020IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, AMD Ryzen 7 5800H, RX5500M 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1149 Euro (1299 Euro)

Per non perdervi nemmeno uno degli sconti del Venerdì Nero dello Shopping, vi rimandiamo ancora una volta alla nostra pagina dedicata al Black Friday 2021.