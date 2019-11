MSI: fino a 450 Euro di sconto sui PC da gaming per il Black Friday 2019

Prime offerte in occasione del Black Friday 2019 per MSI. Il popolare produttore ha infatti annunciato che da oggi, venerdì 22 Dicembre, fino a lunedì 2 Dicembre, sarà possibile godere di una serie di sconti su notebook da gaming, su cui è garantito un risparmio fino a 450 Euro.

Notebook da gaming in offerta per il Black Friday

MSI GE75 Raider 9SF-1096IT Notebook Gaming, 17,3" FHD, Intel Core I7 9750H, 16GB RAM, 512GB SSD + 1TB SATA, Nvidia RTX 2070, 8GB, GDDR6, Windows 10 Home [Layout Italiano] € 1.999,00 (-17%);

GL65 9SD-213IT Notebook Gaming, 15.6" FHD, Intel Core I7 9750H, RAM 16GB, 256GB + 1TB (SATA), Nvidia GTX 1660Ti, 6GB GDDR5, Windows 10 Home [Layout Italiano] € 1.479,00 (-15%);

MSI GL75 9SE-029IT Notebook Gaming, 17.3" FHD, Intel Core i7 9750H, 16GB RAM, 256GB NVMe PCIe SSD + 1TB (SATA), Nvidia RTX 2060 GDDR6 6GB [Layout italiano] € 1.449,00 (-15%);

A questi si aggiunge anche la promozione sul laptop destinato ai content creator, il Prestige 15 10SC-00IT, che racchiude tutti gli strumenti necessari per lavorare in movimento. Il prezzo proposto in occasione della Black Week è di 1.349 Euro al posto di 1.499 Euro.

